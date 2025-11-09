Yola savrulan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Adnan Kahveci Caddesi’nde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü öldü! O anlar kamerada

KALDIRIMA ÇARPARAK YOLA SAVRULDU

Yılmaz Kara yönetimindeki 09 ARV 954 plakalı motosiklet, kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Kara'nın yola savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.