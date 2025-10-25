Motosiklet sürücüsü öldü! O anlar kamerada
Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.
Feci kaza akşam 17.30 civarından İzmir-Ankara kara yolu üzerinde Körez Kavşağı’nda yaşandı.
Kavşaktan karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki İbrahim Yılmaz'ın kullandığı plakasız motosiklet, Uşak istikametine doğru ilerleyen 27 yaşındaki M.F.K.'nin kullandığı 45 ALV 324 plakalı minibüsle çarpıştı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yılmaz, yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Cenazesi hastane morguna kaldırılırken minibüs sürücüsü M.F.K. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.