Yola çıkacaklar dikkat! Saatler sonra başlayacak
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağını açıkladı. İstanbul'da hangi yollar kapatılacak? Zafer Bayramı nedeniyle hangi yollar kapatılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla saat 05.45'ten itibaren kapatılacak yolların kutlama programının bitimine kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul Valiliği'nin kararıyla kapatılacak yollar şöyle:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
  • D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

İSTANBUL İÇİN ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?

Vatandaşlar, alternatif güzergâh olarak şunları kullanılabilecek:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D 100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

