Yok böyle acı! Bir kurşun kızına bir kurşun kendine

Yayınlanma:
İzmir’in Gaziemir ilçesinde kanser hastası Hüseyin Sayılır (63), doğuştan engelli kızı Feride Sayılır’ı (30) pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda kanser hastası Hüseyin Sayılır (63), henüz bilinmeyen bir nedenle doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı Feride Sayılır’ı (30) pompalı tüfekle başından vurdu. Sayılır daha sonra silahı kendi başına doğrultarak intihar etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1007 Sokak’ta yaşandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

izmir.jpg

KIZINA KİMİN BAKACAĞI ENDİŞESİ YAŞIYORMUŞ!

Yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Hüseyin Sayılır’a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve kendisine bir şey olması halinde engelli kızına kimin bakacağına yönelik derin endişeler taşıdığı belirtildi.

Rojin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık: Arabaya bindirilirken 'Babamın haberi var mı?' dediRojin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık: Arabaya bindirilirken 'Babamın haberi var mı?' dedi

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu