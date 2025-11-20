Yok böyle acı! Bir kurşun kızına bir kurşun kendine

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda kanser hastası Hüseyin Sayılır (63), henüz bilinmeyen bir nedenle doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı Feride Sayılır’ı (30) pompalı tüfekle başından vurdu. Sayılır daha sonra silahı kendi başına doğrultarak intihar etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1007 Sokak’ta yaşandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIZINA KİMİN BAKACAĞI ENDİŞESİ YAŞIYORMUŞ!

Yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Hüseyin Sayılır’a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve kendisine bir şey olması halinde engelli kızına kimin bakacağına yönelik derin endişeler taşıdığı belirtildi.

Rojin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık: Arabaya bindirilirken 'Babamın haberi var mı?' dedi

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.