Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi

Kayseri Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Akar'ın kesilen pastayı küçük bir çocuğa kılıçla yedirdiği anlar kameralara yansıdı. Akar'ın pastayı ikram ettiği çocuk, pastayı kılıcın üzerinden yedi.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akar'ın söz konusu anlarda etrafındakilerle gülümseyerek sohbet ettiği görüldü.

Resepsiyona, Akar'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve davetliler katıldı.