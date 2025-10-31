Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi

Yayınlanma:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen resepsiyonda AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler gündem oldu.

Kayseri Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

resepsiyon.jpg

Erdoğan konvoyuna itiraz ettiği için tutuklanmıştı! Eda Saraç: Kadın polis üzerime atladı yerde tekmelendim!Erdoğan konvoyuna itiraz ettiği için tutuklanmıştı! Eda Saraç: Kadın polis üzerime atladı yerde tekmelendim!

O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Resepsiyonda dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Akar'ın kesilen pastayı küçük bir çocuğa kılıçla yedirdiği anlar kameralara yansıdı. Akar'ın pastayı ikram ettiği çocuk, pastayı kılıcın üzerinden yedi.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akar'ın söz konusu anlarda etrafındakilerle gülümseyerek sohbet ettiği görüldü.

pasta.jpg

Ayşe Barım'ın sağ kolu AKP üyesi olduAyşe Barım'ın sağ kolu AKP üyesi oldu

Resepsiyona, Akar'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti