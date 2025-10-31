Erdoğan konvoyuna itiraz ettiği için tutuklanmıştı! Eda Saraç: Kadın polis üzerime atladı yerde tekmelendim!

Harbiye’de sahnesine yetişmeye çalışırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın programı için kurulan güvenlik önlemlerine itiraz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan tiyatro sanatçısı Eda Saraç, ifadesinde darp edildiğini ve ters kelepçeyle bekletildiğini söyledi. Saraç, “Bacaklarımda ve vücudumda lezyonlar var” dedi.

İstanbul'da 25 Ekim 2025 tarihinde Harbiye’deki sahnesine yetişmeye çalışan tiyatro sanatçısı Eda Saraç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı kapsamında bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle sahneye gidemedi.

Bariyerleri aşmak isterken polisle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Saraç, Vatan Emniyet Müdürlüğünde bir gece nezarette tutulduktan sonra “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla 27 Ekim’de Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Saraç'ın çıkarıldığı mahkemede savcılık talebi kabul edilerek tutuklanmasına karar verildi.

"POLİS ÜZERİME ATLADI, TEKME ATTI"

Eda Saraç ifadesinde, olay anında kimliğini ve biletini göstermesine rağmen polislerin geçişine izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Saat 14.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne gitmek üzere tiyatro oyununa gitmek istedim. Elimde biletim vardı, alanın kapalı olduğunu gördüm. Üzerlerinde siyah polar olan, polis olduklarını bilmediğim kişiler beni durdurdu. Kimliğimi ve biletimi gösterdim almadılar. Ardından Ordu Evi’ne belki orada alternatif bir çıkış olur diye girdim, alternatif yol olmayınca çıktım. Ardından kadın polisin koşarak geldiğini gördüm, üzerime atladı kahvem yere düştü. Yere düştüm tekme attı, beni darp etti. Bacaklarımda ve vücudumda lezyonlar var. Ters kelepçe ile 40 dakika bekletildim. Sonra sevk edildim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

