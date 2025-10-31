Ayşe Barım'ın sağ kolu AKP üyesi oldu

Türkiye'nin en büyük menajerlik firmalarından biri olan ve ünlü oyuncular ile çalışan ID Menajer'in sahibi Ayşe Barım, 27 Ocak 2025'te Gezi nedeniyle tutuklandı.

Barım, 13 sene önceki Gezi nedeniyle "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" iddiası ile cezaevine kondu.

BARIM'IN SAĞ KOLU AKP'Lİ OLDU

Barım'ın şirketinde çalışan ve birçok ünlü oyuncu ile iletişimde olan Gülsun Işıklı'nın 14 Ekim'de AKP üyesi olduğu öğrenildi.

AKP Şişli İlçe Başkanlığı, Işıklı'nın AKP üyesi olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP Işıklı'nın üyeliğini şöyle duyurdu:

"Ailemize +1 üye... AK Parti ailesine katılan Sayın Gülsün Işıklı'nın üyelik işlemleri başkanımız Sayın Serkan Polat tarafından gerçekleştirildi"

BARIM HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Ağır hastalıkları nedeniyle Barım, cezaevi süreci boyunca tutuksuz yargılanması için çağrılarda bulunsa da sekiz ay sonra yani 1 Ekim'de tahliye edildi.

Barım tahliye kararı verildikten sonra hastaneye yatırıldı. Barım'ın serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve yeniden tutuklama kararı çıktı.

İlhan Selçuk.. Ayşe Barım.. Masumiyetin Katli!

Adli Tıp Kurumu (ATK) Barım'ın tedavisini devam etmesi yönünde rapor verdi. Bunun ardından 24 Ekim'de Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.