YKS'de ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika... 2025-YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinde erişime açıldı. Kayıt işlemleri 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını 6 Ekim 2025 saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin [sonuç sistemi](https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgeleri basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

TARİH VERİLDİ

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Esenyurt kayyumundan skandal karar: İBB'nin ücretsiz ders atölyelerini kapattıEsenyurt kayyumundan skandal karar: İBB'nin ücretsiz ders atölyelerini kapattı

Kayıt yaptırmak isteyen adayların, yerleştirildikleri üniversitenin belirttiği süre ve belgeler doğrultusunda başvuruda bulunmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar da üniversitelerinin ilan ettiği belgelerle işlemlerini tamamlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

