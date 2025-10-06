Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını 6 Ekim 2025 saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin [sonuç sistemi](https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgeleri basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

TARİH VERİLDİ

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt yaptırmak isteyen adayların, yerleştirildikleri üniversitenin belirttiği süre ve belgeler doğrultusunda başvuruda bulunmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar da üniversitelerinin ilan ettiği belgelerle işlemlerini tamamlayacak.