Esenyurt kayyumundan skandal karar: İBB'nin ücretsiz ders atölyelerini kapattı

Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçede ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu İBB Ders Atölyeleri'ni kapatma kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 30 Ekim 2024'te tutuklanmasının ardından göreve getirilen kayyum Can Aksoy'un yönettiği belediye, İBB'ye beş yıllığına tahsis edilen ders atölyelerinin tahliyesine karar verdi.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLDU

Söz konusu atölyelerde LGS ve YKS'ye hazırlanan binden fazla öğrenci, 2024 yılından bu yana ücretsiz eğitim alıyordu. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için 16 Haziran 2025'te yeni kayıtlar başlamış, derslerin ise 15 Eylül'de başlaması planlanmıştı. Ancak, kayyum yönetiminin 5 Eylül'de belediye meclisinde onayladığı Encümen kararı ile atölyelerdeki faaliyetlere son verildi. Bu durum, atölyelerde ders almayı bekleyen öğrencilerin mağduriyetine yol açtı.

KENDİ KURSLARINI AÇMA KARARI

Karara göre, Esenyurt Belediyesi kapattığı ders atölyelerinin yerine kendi kurslarını açmayı planlıyor. Bu kapatma kararı, atölyelerde çalışan 34 branş eğitmeni ve dört psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı olmak üzere toplam 38 personelin de işini etkiledi.