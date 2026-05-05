Yine Yıldızlar Holding! Sanayicinin de malına çökmüş

Madencilere maaş ödemediği ve kamu bankalarına olan kredi borçlarını ödemediği yönündeki iddiaların odağı Yıldızlar SSS Holding’in patronu Sebahattin Yıldız hakkında yeni bir ihbar ortaya çıktı. Balıkesirli sanayici Ergün Ayhan, doğrudan Cumhurbaşkanı’na seslenerek yaşananları aktardı.

İLK 500’DE YER ALIYORDU

Balıkesirli sanayici Ergün Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk yıllarından itibaren babası Kemal Ayhan ile birlikte büyüttükleri şirketlerin Türkiye süt sektöründe ilk 5’e girdiğini ve İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 500 listesinde 268’inci sırada yer aldığını ifade etti.

Ayhan, söz konusu şirketlere Sebahattin Yıldız ve ailesi tarafından “haksız şekilde el konulduğunu” iddia ederek, “Türkiye’nin en büyük çökme operasyonunu ihbar ediyorum” ifadelerini kullandı:

"Balıkesirli bir sanayiciyim. 60 yıllık geçmişi olan şirketimizde 40 yıl boyunca çocukluğumdan itibaren merhum babam Kemal Ayhan ile inşa ettiğimiz, Türkiye’de süt sektörünün ilk 5 firması arasında olan ve İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin ilk 500 şirket sıralamasında 268’inci sırada olan şirketlerimize ve mal varlığımıza Sebahattin Yıldız ve ailesi çökmüştür"

Ayhan’ın iddiasına göre el konulduğu öne sürülen varlıklar arasında Kay Süt ve Kay Yem fabrikaları, 50 bin kapasiteli keçi çiftliği, 50 bin metrekarelik topraksız tarım serası, binlerce konutluk arsalar, akaryakıt istasyonu, restoran, jeotermal kuyular ve yüzlerce araç ile çok sayıda taşınmaz bulunuyor.

“KREDİ VAADİYLE YETKİ ALDI"

Ergün Ayhan’a göre Sebahattin Yıldız, babası Kemal Ayhan’a ulaşarak bir yıl içinde 100 milyon dolarlık kredi sağlama vaadinde bulundu. Bu süreçte yapılan anlaşmayla şirkette yetki kazanan Yıldız’ın, Kemal Ayhan’ın vefatının ardından durumu fırsata çevirdiği öne sürüldü.

Ayhan ayrıca babasının ölümünün şüpheli olduğunu iddia ederken, yaşananların ardından şirketlerin kontrolünün tamamen Yıldız tarafına geçtiğini savundu.

500 İŞÇİNİN MAAŞINI VERMEDEN ÇIKARMIŞ

Ayhan, SSS Holding patronu Yıldız'ın tıpkı madencilere yaptığı gibi kendi şirketlerinde 500'e yakın çalışanın aylarca maaşını ödemeyerek işine son verdiğini söyledi:

"Yasal haklarımızı kullanırken aba altından sopa gösterip, hukuki süreci sürüncemede bırakıp, bedelsiz çöktüğü tasınır taşınmaz tüm mal varlıklarınımızı borclandırıp ben ve ailemde buyuk magduriyetler yaratmıştır."

Ayhan tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: