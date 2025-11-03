Yine inşaat yine iş cinayeti!

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda meydana gelen kaza, bir işçinin ölümüne neden oldu. İnşaatın en üst katında asansör için yapılan eklentinin saçağı, ağırlığı taşıyamayarak çöktü.

Kopan beton parçası, bu sırada saçağın altında çalışan işçiler Hürmet Varlı (48) ve yeğeni Evren Varlı'ya çarptı. Amca ve yeğenin yaralanması üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan yaralılardan Hürmet Varlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hürmet Varlı, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazada ağır yaralanan Evren Varlı’nın tedavisi ise devam ediyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.