Yine inşaat yine iş cinayeti!

Yayınlanma:
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki inşaat halindeki bir apartmanda, asansör için yapılan eklentinin saçağının çökmesi sonucu iş cinayeti yaşandı. Kopan beton parçasının çarptığı işçilerden Hürmet Varlı (48) yaşamını yitirirken, yeğeni Evren Varlı ise yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda meydana gelen kaza, bir işçinin ölümüne neden oldu. İnşaatın en üst katında asansör için yapılan eklentinin saçağı, ağırlığı taşıyamayarak çöktü.

Kopan beton parçası, bu sırada saçağın altında çalışan işçiler Hürmet Varlı (48) ve yeğeni Evren Varlı'ya çarptı. Amca ve yeğenin yaralanması üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi.

insaat.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan yaralılardan Hürmet Varlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hürmet Varlı, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

insaat-1.jpg

Kazada ağır yaralanan Evren Varlı'nın tedavisi ise devam ediyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kazada ağır yaralanan Evren Varlı’nın tedavisi ise devam ediyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

