Yıllarca şiddet gördüğü erkek tarafından öldürüldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kızılay Mahallesi Yumrukaya Caddesi'nde meydana geldi. Sağır ve dilsiz olduğu belirtilen İbrahim Demir, bir süre önce ayrıldığı Selvi Kavas’ın evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, yanında getirdiği tabancayla Kavas’ın ensesine bir el ateş etti.

Selvi Kavas olay yerinde kanlar içinde yığılırken, şüpheli İbrahim Demir evden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyan Selvi Kavas’ın çocukları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİ VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selvi Kavas’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kavas’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNŞAAT ÇATISINDA SİLAHIYLA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, İbrahim Demir’in yakındaki bir inşaatın çatı katında saklandığı belirlendi. Polis, düzenlediği operasyonla Demir'i cinayette kullandığı tabancayla birlikte çatıda yakalayarak gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YAKIN ZAMANDA SONA ERMİŞTİ

Yapılan araştırmada, Selvi Kavas’ın 17 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı İbrahim Demir’den sistematik olarak şiddet gördüğü ortaya çıktı. Şiddet nedeniyle Kavas'ın başvurusu üzerine Demir hakkında 8 ay süren bir uzaklaştırma kararı verildiği, ancak bu adli tedbirin yakın bir zaman önce sona erdiği öğrenildi.