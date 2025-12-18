Yılbaşı rotası belli oldu: O ilçede oteller tıklım tıklım doldu!

Yılbaşı rotası belli oldu: O ilçede oteller tıklım tıklım doldu!
Yayınlanma:
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’in Çeşme ilçesinde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. İlçede hizmet veren otellerdeki doluluk oranı şimdiden yüzde 80'i bulurken, rezervasyonların tamamını iç pazarın oluşturduğu açıklandı.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, yılbaşı tatiline olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti. Geçmiş yıllara kıyasla rezervasyonların daha erken tarihlerde başladığını ifade eden Belge, "Yılbaşında açık olan otellerimizde şu an yüzde 80 doluluk var ve bu talebin tamamı yerli turistten geliyor. Ege Bölgesi genelinde de oranlar bu seviyede. Bu yılbaşının geçen yıla göre çok daha verimli geçeceğini öngörüyoruz" dedi.

TERMAL HAVUZLAR VE GALA PROGRAMLARI HAZIR

Misafirler için hem galalı hem de galasız alternatifler hazırladıklarını belirten Belge, termal imkanların da ön planda olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara "son dakikayı beklemeyin" çağrısında bulunan Belge, otellerin bir ay öncesinden süslenmeye başladığını ve en iyi gastronomi sunumları için hazırlıkların sürdüğünü ekledi.

FİYATLAR 5 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İlçedeki bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan ise yılbaşına kadar büyük otellerde doluluğun yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Yurt dışındaki yılbaşı ışıltısını Çeşme sokaklarına ve mekanlarına taşıdıklarını dile getiren Tuğgan, "Gelen konuklara eğlence, dinlenme veya sokak partisi gibi birden fazla seçenek sunabiliyoruz. En çok ilgiyi termal oteller görüyor. Fiyatlar ise 5 bin liradan başlayıp konseptine göre 30 bin liraya kadar çıkabiliyor" bilgisini paylaştı.

