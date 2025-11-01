Yeşilçam'ın ünlü aktörü feci şekilde öldü!

Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncuya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosiklet çarptı.

MOTORSİKLET ÇARPTI

Türk sinemasının usta oyuncularından Engin Çağlar, İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, usta sanatçı yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla ilerleyen bir motosikletin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÜRK SİNEMASININ DUAYEN İSMİYDİ

Yeşilçam döneminin unutulmaz oyuncularından biri olarak tanınan Engin Çağlar, rol aldığı filmler ve karakterlerle Türk sinemasında derin izler bırakmıştı.

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, Türk sinemasının altın dönemine damga vuran unutulmaz oyuncular arasında yer aldı. Sporla başlayan hayatı, sinemada bir efsaneye dönüştü.

1940’lı yıllarda İstanbul’da dünyaya gelen Engin Çağlar, lise eğitimini Robert Kolej’de tamamladı. Spora olan ilgisi sayesinde 1958 yılında kısa bir süre Galatasaray futbol takımında forma giydi. Ardından üniversite eğitimini Almanya’da tamamladı ve 1965 yılında askerlik görevine başladı. İki yıl süren askerlik döneminde denizci olarak görev yaptı ve bir süre Kıbrıs’ta bulundu.

SES DERGİSİ YARIŞMASIYLA SİNEMAYA GEÇİŞ

Askerliğinin ardından sinemaya yönelen Çağlar, Ses Dergisi’nin oyunculuk yarışmasına katılarak ikinci oldu. Bu yarışmada Uğur Güçlü birinci, Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi birçok önemli isim de yer aldı.

HÜLYA KOÇYİĞİT İLE YILDIZLAŞTI

1968 yılında Bilge Olgaç’ın yönettiği “Öksüz” filmiyle sinemaya adım atan Engin Çağlar, bir yıl sonra Orhan Aksoy’un “Kınalı Yapıncak” filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşarak büyük bir çıkış yakaladı. Daha sonra Hulki Saner ile yaptığı anlaşma sonrası Metin Erksan gibi usta yönetmenlerle birçok filmde rol aldı.

SİNEMAYI BIRAKTI AMA SANAT DÜNYASINDAN KOPMADI

Çağlar, 1974 yılında sinemayı bıraktı. Daha sonraki yıllarda birkaç filmde daha yer alsa da, tam anlamıyla oyunculuğa geri dönmedi. Ancak sanat dünyasından uzak kalmadı; 2016 yılında FİLMSAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek sektöre farklı bir alanda katkı sunmaya devam etti.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2011: 48. Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2017: 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Sinema Onur Ödülü