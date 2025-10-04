Yeşilcam oyuncusu hayatını kaybetti: 'Ölmek istemiyorum' çığlıkları akıllarda kaldı

Yayınlanma:
Yeşilcam oyuncusu ve şarkıcı Recep Bülbülses, nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Maddi sıkıntıları ve sağlık sorunları ile daha önce de gündeme gelen Bülbülses'in 'Ölmek istemiyorum' çığlıkları akıllarda kaldı

“Kardeşim Benim” filmiyle 1983 yılında sinemaya adım atan ve kariyeri boyunca 60’tan fazla filmde rol alan oyuncu ve şarkıcı Recep Bülbülses'ten acı haber geldi.

"Acıların Çocuğu" (1985) ve “Patroniçe” (1987) filmlerindeki performanslarıyla hafızalarda yer eden Recep Bülbülses, hem beyazperdede hem de sahnede iz bırakmış

Nefes darlığı şikayetiyle acilen hastaneye kaldırılan Bülbülses’in durumu kısa sürede ağırlaştı. Doktorların yoğun çabalarına rağmen ünlü oyuncu hayata veda etti.

Bülbülses, geçtiğimiz yıl yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelmiş, içinde bulunduğu zor durumu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberini sanatçı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Akay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen, geçtiğimiz aylarda ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek sevenlerini duygulandıran Recep Bülbülses’in hastalığı ilerlemişti. Dün gece nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 1997’de Unkapanı’nda önüme atlayıp ‘Beni ünlü yap’ diye bağırmıştı. Mekânı cennet olsun."

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu olan Recep Bülbülses, 1983 yılında çekilen “Kardeşim Benim” filmiyle sinemaya adım attı. 1980’li yıllarda Yeşilçam’ın aranan isimlerinden biri haline gelen sanatçı, kariyeri boyunca 60’tan fazla filmde rol aldı ve dört yapımda başrol oynadı.

"Acıların Çocuğu" (1985) ve “Patroniçe” (1987) filmlerindeki performanslarıyla hafızalarda yer eden Bülbülses, sinema kariyerinin ardından müzik çalışmalarına yönelerek sahneye adım attı. Hem beyazperdede hem de sahnede iz bırakmış bir sanatçı olarak Türk sinemasında özel bir yere sahipti.

