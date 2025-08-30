Yeşilçam'ın izlerini silecek "yıkım kararı" ünlü oyuncuları ayağa kaldırdı: Koruyanlar davalık olacak

Yeşilçam'ın izlerini silecek "yıkım kararı" ünlü oyuncuları ayağa kaldırdı: Koruyanlar davalık olacak
Yayınlanma:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğü Türk Film Arşivi'nin kurulduğu Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nin yıkılması yönünde karar verdi. Yeşilçam'ın izlerini silecek "yıkım kararı" ünlü oyuncuları ayağa kaldırdı. Dün bina önünde yıkım kararına karşı eylem yapılırken okul yönetiminden gelen açıklamaya göre Türk sinemasının izlerini koruyanlar davalık olacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi için yıkım kararı alındı. Akademi ve sinema sektöründe büyük tepki yaratan karara karşı dün binanın önünde protesto eylemi yapıldı.

Aydınlık yazarı Tunca Arslan'ın Sinema-TV Merkezi’nin önce boşaltılması sonrasında yıkılmasına giden süreci "Bu kararın ardında da doğrudan doğruya kendisine belediye işlevi biçen rektörlük var" diyerek duyurmasının ardından oyuncular ayağa kalktı.

YEŞİLÇAM'IN İZLERİNİ SİLECEK "YIKIM KARARI" ÜNLÜ OYUNCULARI AYAĞA KALDIRDI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi, 1975 yılında Prof. Sami Şekeroğlu tarafından kuruldu ve Türkiye'de sinema eğitimi veren ilk kurum olurken Türk Film Arşivi'nin de temeli burada atıldı.

yesilcamin-izlerini-silecek-yikim-karari-unlu-oyunculari-ayaga-kaldirdi-koruyanlar-davalik-olacak-5.jpg

Yeşilçam'ın izlerini silecek yıkım kararını oyuncular tepkisiz kalamazken oyuncu Mümtaz Taylan, bu okulların ve binaların hem kentin hem de ülkenin hafızası olduğunu belirtti. Taylan, hukuki süreç devam ederken böyle bir yıkıma girişilmesini "tuhaf" olarak nitelendirerek “Bu ne acele dedirtiyor insana” ifadesini kullandı.

yesilcamin-izlerini-silecek-yikim-karari-unlu-oyunculari-ayaga-kaldirdi-koruyanlar-davalik-olacak-4.jpg

Oyuncu Halil Ergün ise "Bu kadar tarihi ve izi olan, sembollerimizden biri olan bir şeyi yıkıma uğraması kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

KORUYANLAR DAVALIK OLACAK

Üniversite yönetimi ise sürece tepki gösterenlere karşı, çalışmaların hukuka uygun bir şekilde ilerlediğini belirtti.

yesilcamin-izlerini-silecek-yikim-karari-unlu-oyunculari-ayaga-kaldirdi-koruyanlar-davalik-olacak-3.jpg

Ancak öğrenciler ve sanatçılar, "Mirasıma sahip çıkmayacaksak neden bu sektörde var oluyoruz?" diyerek tepkilerini sürdürdü.

yesilcamin-izlerini-silecek-yikim-karari-unlu-oyunculari-ayaga-kaldirdi-koruyanlar-davalik-olacak-2.jpg

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberine göre, yuncu Güven Kıraç ise buranın Türkiye'de üretilen tüm sinema eserlerinin fevkalade önemli bir arşivi olduğunu vurgulayarak, "Bunu korumayacağız, neyi koruyacağız ya da neden korumuyoruz?" diye sordu. Kıraç, Prof. Sami Şekeroğlu'nun emekleriyle toplanan önemli filmlerin burada bulunduğuna dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Türkiye
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı
Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir
Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir