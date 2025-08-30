Yeşilçam'ın izlerini silecek "yıkım kararı" ünlü oyuncuları ayağa kaldırdı: Koruyanlar davalık olacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi için yıkım kararı alındı. Akademi ve sinema sektöründe büyük tepki yaratan karara karşı dün binanın önünde protesto eylemi yapıldı.

Aydınlık yazarı Tunca Arslan'ın Sinema-TV Merkezi’nin önce boşaltılması sonrasında yıkılmasına giden süreci "Bu kararın ardında da doğrudan doğruya kendisine belediye işlevi biçen rektörlük var" diyerek duyurmasının ardından oyuncular ayağa kalktı.

YEŞİLÇAM'IN İZLERİNİ SİLECEK "YIKIM KARARI" ÜNLÜ OYUNCULARI AYAĞA KALDIRDI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi, 1975 yılında Prof. Sami Şekeroğlu tarafından kuruldu ve Türkiye'de sinema eğitimi veren ilk kurum olurken Türk Film Arşivi'nin de temeli burada atıldı.

Yeşilçam'ın izlerini silecek yıkım kararını oyuncular tepkisiz kalamazken oyuncu Mümtaz Taylan, bu okulların ve binaların hem kentin hem de ülkenin hafızası olduğunu belirtti. Taylan, hukuki süreç devam ederken böyle bir yıkıma girişilmesini "tuhaf" olarak nitelendirerek “Bu ne acele dedirtiyor insana” ifadesini kullandı.

Oyuncu Halil Ergün ise "Bu kadar tarihi ve izi olan, sembollerimizden biri olan bir şeyi yıkıma uğraması kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

KORUYANLAR DAVALIK OLACAK

Üniversite yönetimi ise sürece tepki gösterenlere karşı, çalışmaların hukuka uygun bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ancak öğrenciler ve sanatçılar, "Mirasıma sahip çıkmayacaksak neden bu sektörde var oluyoruz?" diyerek tepkilerini sürdürdü.

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberine göre, yuncu Güven Kıraç ise buranın Türkiye'de üretilen tüm sinema eserlerinin fevkalade önemli bir arşivi olduğunu vurgulayarak, "Bunu korumayacağız, neyi koruyacağız ya da neden korumuyoruz?" diye sordu. Kıraç, Prof. Sami Şekeroğlu'nun emekleriyle toplanan önemli filmlerin burada bulunduğuna dikkat çekti.