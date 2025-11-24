Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada 6 yıl hapis talebi

31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Şişli’de meydana gelen kazada, motosikletli Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki usta sanatçı Engin Çağlar'a çarpmış, hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İfadesinde kazada bir kastı olmadığını söyleyen Berkay O., seyir halinde ilerlediği sırada ilk etapta Engin Çağlar'ı görmediğini, kendisini fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını belirtti. Sanatçının ölümünden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Habertürk'ün haberine göre, 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay O. için istenen ceza belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi.

6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı. Dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Berkay O. hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde görüleceği belirtildi.