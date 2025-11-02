Yeşilçam efsanesinin cenazesinde tepki çeken anlar! Tabut başında poz için sıraya girdiler

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde dün saat 20.10 sıralarında meydana gelen kazada, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden sanatçı Engin Çağlar'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpmış, ağır yaralanan Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Engin Çağlar için bugün öğle namazına müteakip Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, Suat Yalçın ile sevenleri katıldı.

85 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Çağlar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!

O ANLAR TEPKİ ÇEKTİ

Usta oyuncunun cenazesinde tepki çeken anlar yaşandı. Son yolculuğuna uğurlanan Çağlar’ın cenazesinde fotoğraf çekme yarışı yaşandı.

Snob Magazin'de yer alan ve tepki çeken görüntülerde, cenazeye gelen bazı kişilerin tabutun yanında poz vermek için sıraya girdiği görüldü.

Cenazeye katılan Nuri Alço da zor anlar yaşadı. Alço ile fotoğraf çektirmek isteyenler usta oyuncuyu rahat bırakmadı. Sosyal medyada bu anlara tepki yağdı.

Engin Çağlar, 'Kadın Değil Baş Belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.