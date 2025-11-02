Yeşilçam efsanesinin cenazesinde tepki çeken anlar! Tabut başında poz için sıraya girdiler

Yayınlanma:
Güncelleme:
Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan usta oyuncu Engin Çağlar'ın cenazesindeki görüntüler tepki çekti. Cenazeye gelenler tabutun başında poz vermek için sıraya girdi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde dün saat 20.10 sıralarında meydana gelen kazada, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden sanatçı Engin Çağlar'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpmış, ağır yaralanan Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

engin-caglar-001.jpg

Engin Çağlar için bugün öğle namazına müteakip Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, Suat Yalçın ile sevenleri katıldı.

85 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Çağlar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

engin-caglar-cenaze.jpg

Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!

O ANLAR TEPKİ ÇEKTİ

Usta oyuncunun cenazesinde tepki çeken anlar yaşandı. Son yolculuğuna uğurlanan Çağlar’ın cenazesinde fotoğraf çekme yarışı yaşandı.

Snob Magazin'de yer alan ve tepki çeken görüntülerde, cenazeye gelen bazı kişilerin tabutun yanında poz vermek için sıraya girdiği görüldü.

fotograf.webp

Cenazeye katılan Nuri Alço da zor anlar yaşadı. Alço ile fotoğraf çektirmek isteyenler usta oyuncuyu rahat bırakmadı. Sosyal medyada bu anlara tepki yağdı.

nuri-alco.jpg

Engin Çağlar, 'Kadın Değil Baş Belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu
Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu
Samsun’da korkutan kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
Samsun’da korkutan kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
'Borsada değerlendiriyorum' vaadi ile 200 milyon topladı sırra kadem bastı!
'Borsada değerlendiriyorum' vaadi ile 200 milyon topladı sırra kadem bastı!