Yerlikaya CHP binasına baskının nedenini açıkladı: Türkiye hukuk devletidir deseydiniz...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesi için yapılan görüşmelerde milletvekili sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum atanmasının ardından binaya yapılan polis baskını ve milletvekillerine saldırıyı savundu.

Yerlikaya, CHP’nin “Türkiye hukuk devletidir polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz” demesi halinde binada “bir tane bile” polis olmayacağını öne sürdü.

‘TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ DESENİZ BİR POLİS OLMAZDI’

CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin konuşan Yerlikaya, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Ya CHP ile niye uğraşıyorsunuz? Bizim parti içimize niye karışıyorsunuz" sözlerine, "Allah için biz karışmıyoruz, kendiniz karıştırıyorsunuz. Dilekçe veren kendinizsiniz" diye yanıt verdi.

"İstanbul'da mahkeme kararı verildiği ilk anda deseydiniz ki, 'Mahkeme kararına biz saygı duymuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, biz hakkımızı yine üst mahkemede ve diğer yerlerde arayacağız. Suç olan sokağa çıkmak, itaatsizlik, polisle karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz' deseniz orada bir tane polis olmazdı. Ama öyle değil. Ortada bir yargı kararı var, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. 16 Mart ve 9 Nisan arasında da aynı şey oldu.

‘EN SAĞDUYULU POLİS BİZİM POLİSİMİZ’