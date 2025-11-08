Yerli ve milli yazılım deyip dolarla ücret aldılar! MEB'in skandal ihalesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm özel rehabilitasyon merkezlerine biyometrik yüz tanıma sistemi kurma zorunluluğu getirdi. 1 Aralık’a kadar süre tanıyan bakanlık, ihale açmadan Türk Telekom’un alt kuruluşu İNNOVA AŞ’yi tek adres olarak gösterdi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, merkezleri bu şirketten alım yapmaya mecbur bırakıldı.

PİYASANIN İKİ KATI

Serbest piyasada 40-90 bin TL arasında değişen sistemler, İNNOVA’dan 189 bin TL’ye aldırılıyor. Mevcut sistemlerin geçersiz sayılması nedeniyle kurumlar ek maliyetle karşı karşıya. MEB ise başka firmalardan alınan sistemleri tanımayacağını bildirdi.

KURUM BAŞINA 425 DOLAR

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; İNNOVA, kurulumdan 671 milyon TL gelir elde edecek. Ayrıca yıllık bakım ücreti olarak kurum başına 425 dolar, toplamda 63,4 milyon TL ödenecek. 4 yıl boyunca sürecek bu ödemelerle birlikte toplam maliyet 735 milyon TL’ye ulaşıyor.

MECBUR BIRAKILIYORUZ DEYİP ŞİKAYET ETTİLER

Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği, süreci yargıya taşıdı. Ankara 24. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, yürütmenin durdurulması istendi. Dernek, “Mevcut kamera sistemlerimiz varken, ikinci kez özel bir şirketten alım yapmaya zorlanıyoruz” diyerek uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savundu. Çocukların kişisel verilerinin yasa dışı biçimde ihlal edildiği belirtildi.

Dernek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvurdu. İlgili yazıda, “MEB’in yazılı emirle kurumları belirli bir özel şirkete yönlendirmesi hukuka aykırıdır” ifadesi yer aldı.

MEB MÜDÜRÜ FETULLAH GÜNER ACELE DEDİ

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner imzasıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, sistemin en geç 1 Aralık’a kadar İNNOVA’dan alınması istendi.

İNNOVA Teknoloji Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Emre Alıç, “Rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi için MEB’le çalışacağız. Okul giriş-çıkışlarında kameralar kurup sürekli kayıt alınacak. Öğrencilerin yüz görüntüsüyle karşılaştırılan kayıtları MEB’e ileteceğiz. Okullar İNNOVA’yla muhatap olacak” dedi.

MEB, aynı şirkete 5 ay önce 2.1 milyar TL’lik Fatih Projesi Faz 4 ihalesini vermişti. Rehabilitasyon projesiyle birlikte şirketin kamudan aldığı toplam iş tutarı yaklaşık 3 milyar TL’ye ulaştı.

"SUÇLU GİBİ İZLENECEKLER"

Dernek, özel eğitim alan çocukların her derste kamerayla izlenmesinin “onur kırıcı ve aşağılayıcı” olduğunu belirtti:

“Özel gereksinimli çocukların yüzleri azılı suçlular gibi sürekli kayıt altına alınacak. Bu yetmezmiş gibi biyometrik verileri de özel şirketin elinde olacak.”

VERİLER SIZMIŞ

Sistemin devreye alınmasıyla, 6 ay ila 18 yaş arası 500 bin çocuğun kamera görüntüsü ve hastalık bilgileri özel şirkete aktarıldı. Bakanlık, mevcut dijital altyapı varken özel şirket dayatmasıyla hem güvenliği riske attı hem verilerin gizliliğini ihlal etti.

YERLİ MİLLİ DİYORLAR AMA DÖVİZLE PARA ALIYORLAR

Bakım ücretleri dolara sabitlenirken, “yerli ve millî yazılım” vurgusu yapıldı. MEB’in altyapısıyla sistem sıfır maliyetle kurulabilecekken, okullara kamera ve cihaz bedelleri ödetildi. Üstelik kurulum ücreti kısa sürede 189 binden 220 bin TL’ye yükseltildi.

Veri sızıntısı ile suçlanan şirket 34 gün önce Teknofest'te ödül almış! Hem de veri güvenliği başarısından

Uygulama, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da aykırı bulundu. MEB, kamuya ait yazılım kodlarını özel şirkete göndererek denetim ve mülkiyet hakkını paylaştı. Engelli çocukların verilerinin internete yüklenme riski gündeme geldi. Down sendromlu çocuklar dahil sağlık verileri afişe edilmiş oldu.