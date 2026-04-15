Yeraltı'nın ünlü oyuncusu AKP Grup Toplantısı'nda
Yayınlanma:
Yeraltı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sefa Zengin, AKP Grup Toplantısı’nda görüntülendi. Zengin'in toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sohbet ettiği görüldü.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle tanınan, şimdilerde ise Yeraltı dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Sefa Zengin, bugün AKP Grup Toplantısı’nda görüntülendi.
AKP Grup Toplantısı’nı takip eden ünlü oyuncu, parti sıralarında yer alarak toplantıyı izledi.
HAKAN FİDAN İLE SOHBET ETTİ
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, grup toplantısı sırasında Zengin’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelerek sohbet ettiği görüldü.
Sefa Zengin’in grup toplantısına katılması ve Hakan Fidan ile sohbet ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
57 yaşındaki ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi ve Yeraltı'nın yanı sıra, Eşref Rüya, İsimsizler ve Kızıl Elma gibi yapımlarda da rol almıştı.