Yenikapı ve Aksaray metrosunda şüpheli paket alarmı

Yayınlanma:
İstanbul’da Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları, şüpheli paket nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Güvenlik kontrollerinin ardından seferler yaklaşık 20 dakika sonra normale döndü.

İstanbul'da Yenikapı ve Aksaray metrosunda şüpheli bir paket paniğe neden oldu. Metro İstanbul, saat 12.55 sıralarında bir şüpheli paket kontrolü nedeniyle Yenikapı ve Aksaray metro istasyonlarının geçici olarak işletmeye kapatıldığını duyurdu. Kontroller yaklaşık 20 dakika içinde tamamlandı ve istasyonlar yeniden işletmeye açıldı.

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE SEFERLER DURDU

İstanbul'un yoğun ulaşım noktalarından Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları saat 13.00 sıralarında şüpheli paket kontrolü nedeniyle bir süre işletmeye kapalı kaldı. Yolcular diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. Kontrolün tamamlanmasının ardından da yaklaşık 20 dakika sonra istasyonlar yeniden işletmeye açıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Konuya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şöyle:

"12.55: Güvenlik kontrolü nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Yenikapı ve Aksaray istasyonları işletmeye kapatılmıştır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında seferler Emniyet/Fatih-Atatürk Havalimanı ve Emniyet/Fatih-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır.

13.15: M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür."


Kaynak:ANKA Haber Ajansı

