Yenikapı metrosunda yangın paniği! İstasyon dumanlar içinde kaldı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarında yangın çıktı. Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaşan metrodaki yolcular tahliye edilirken güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

İSTASYONU DUMANLAR KAPLADI!

Ekiplerin çalışması sonucunda yangın söndürülürken metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi. Diğer taraftan güvenlik görevlilerinin yangına müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların istasyonda beklemesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.