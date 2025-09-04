Yenidoğan çetesi sanıkları hakim karşısında!

Yenidoğan çetesi sanıkları hakim karşısında!
Yayınlanma:
SGK’dan fazla para alabilmek amacıyla yeni doğmuş bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi sanıklarının yargılandığı davanın duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Kamuoyunda Yenidoğan Çetesi davası olarak bilinen, yeni doğmuş bebekleri, önceden anlattıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16’sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar, adliyenin konferans salonunda hakim karşısına çıktı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle saat 10.55’te başladı.

yenidogan-cetesi.jpg

ATK RAPORLARI DA DAVA DOSYASINDA!

İstanbul'da yenidoğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine yol açtıkları ileri sürülen 57 sanığın yargılandığı davada, bebeklerin ölüm nedenleri ile ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporları da dava dosyasında yer aldı.

Raporda, yoğun bakım şartlarının gerçeğe aykırı şekilde gösterilmesi, laboratuvar değerlerinin değiştirilmesi, yetkisiz kişilerin çalıştırılması ve temel tedavi ihmalleri dikkatleri çekti. Hazırlanan raporda, Tokluoğlu bebeğe verilmesi gereken ilacın uygulanmadığı, uygun solunum desteğinin sağlanmadığı; Alkari bebeğin ise ultrason ve MR tetkiklerinin yapılmadığı, ölüm belgesindeki kayıtların klinik tabloyla örtüşmediği vurgulandı.

istanbul-yenidogan-cetesi-davasinda-896658-266367.jpg

Öykü Helvacı ve Kadan bebek için düzenlenen raporda ise solunum tedavisinde kullanılan ilaçların uygulanıp uygulanmadığının bilinmediği, yeniden canlandırma işlemleri sırasında doktor bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak:DHA

