Eski Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun hastanesi satılamıyor! TMSF yeniden satışa çıkardı

Avcılar'da bulunan ve 'yenidoğan çetesi'nin kullandığı hastanelerden biri olduğu belirlenerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Özel Avcılar Hospital yeniden satışa çıkarıldı.

Aynı zamanda eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi olarak bilinen hastane TMSF tarafından daha önce satışa çıkardığı ve ardından satış sürecini uzattığı Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü yeniden satışa çıkardı.

Hastanenin satışına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce 25 Mayıs tarihinde Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlenerek ihaleye çıkılan Avcılar Hospital Hastanesi ve İktisadi Bütünlüğünün bu kez muhammen bedeli 600 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 60 milyon lira olarak açıklandı.

İhaleye son katılım tarihi 16 Eylül 2025, saat 16.00.

KAPATILDI, EL KONULDU

Söz konusu hastane, Eylül 2024 itibarıyla aktif olarak kapatıldı ve yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından devre dışı bırakıldı.

Daha sonra, TMSF tarafından resmî olarak el konularak satış süreci başlatıldı ve bu süreç Temmuz–Ağustos 2025 döneminde uzatıldı.