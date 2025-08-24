Saadet liderinden 'Türkiye Yüzyılı' çıkışı: 2 yılda Çeteler Yüzyılı oldu

Partisinin Batman 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin değerlendirmede partisinin komisyonun neresinde olduğunu şu ifadelerle açıkladı:

Saadet Partisi, akan kanı durduracak, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak, dilin, kimliğin, kültürün, inancın ve düşüncenin kendisini ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacak, haksız yere cezaevlerinde tutulan insanların ailelerine, sevdiklerine kavuşmasını sağlayacak, barış, huzur ve kardeşlik iklimini tesis edecek, tüm bunları gücün keyfiliğine bırakmayıp hukuk ile şekillendirecek her samimi adımı herkesten daha fazla desteklemektedir ve destekleyecektir. Süreç devam ederken iktidar bir tanımlama yaptı: ‘Terörsüz Türkiye’. Biz bu tanımlamayı muğlak bulduk. ‘Terörsüz Türkiye’ müphemdir, ihtiyacımız olan 'Yaşanabilir bir Türkiye'dir. Sonra niçin ‘Yaşanabilir bir Türkiye’ dediğimizi açıkladık. Yaşanabilir bir Türkiye’de terör de yoktur, kayyım da. Şiddet de yoktur, gözdağı vermeye yönelik gözaltılar da.

Yaşanabilir bir Türkiye’de ne Diyarbakır Anneleri ağlar ne Cumartesi Anneleri. Ne faili meçhuller olur ne Diyarbakır 5 No’luda işkenceler. Yüreklerimize ne yeni bir Madımak ne yeni bir Başbağlar ne de yeni bir Roboski acısı düşer. Yaşanabilir bir Türkiye’de ne beyaz toroslar olur ne de siyah transporterlar olacaktır. Biz; örgütün silah bırakmasını ve kendini feshetmesini olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz.

"MUHALEFETİ DEĞİL MİLLETİ CEZALANDIRIYORLAR"

İktidarın 'kayyum siyasetini' eleştiren Arıkan, “Benim Batmanlı kardeşim, kayyum siyasetinin zararını iliklerine kadar hissediyor. Siz' teröre karşı çözüm üretiyoruz' deyip, muhalefete karşı yargı savaşı başlatırsanız başarılı olamazsınız. Bir yandan silahları yakıp bir yandan halk oyları ile seçilmiş belediye başkanlarını görevden alırsanız başarılı olamazsınız. Muhalefetin belediye başkanlarına gözdağı, gözaltı, tutuklama, görevden uzaklaştırma yapıp kendi belediyelerinize yatırım yaparsanız başarılı olamazsınız. Siz bu anlayışla muhalefeti değil, Milleti cezalandırıyorsunuz" dedi.

"2 YILDA ÇETELER YÜZYILINA DÖNÜŞTÜ"

"Aydın Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanının AK Parti’ye geçmesinden sadece 4 gün sonra 860 milyon TL’lik finansman aldı. Bugüne kadar cezalandırılan CHP miydi yoksa hizmet alamayan Aydın halkı mıydı?" diyen Arıkan, 2023’te iktidar tarafından tanıtılan “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna ilişkin eleştirilerde bulundu. Arıkan, şu ifadeleri kullandı: