Yeni yargı paketi taslağından çıktı! Tek şüpheyle banka ve kripto hesaplara el konulabilecek
Yayınlanma:
11. Yargı Paketi taslağına göre savcılıklara, suçla ilişkili görülen kripto cüzdanlara ve banka hesaplarına el koyma yetkisi verilecek. Hesap kiralayanlar ve sahiplerine 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Meclis’e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi taslağında, savcılıklara kripto para cüzdanları ve banka hesaplarına el koyma yetkisi tanıyan maddeler yer aldı. CMK’da yapılacak değişiklikle, suçla ilişkili görülen hesaplar kripto para borsaları ve bankalar tarafından dondurulabilecek. Şüpheli hesaplara da doğrudan Başsavcılık tarafından el konulabilecek.

HEM HESAP SAHİBİ HEM DE KULLANAN SORUMLU TUTULACAK

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Taslakta Türk Ceza Kanunu’nun 245/B-(1) maddesinde yapılacak değişiklikle, kara para aklamak için başkasına hesap kiralayanlar ve bu hesabı kiraya verenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Böylece hem hesabı kullanan hem de hesap sahibi sorumlu tutulacak.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Genel Koordinatörü Batıkan Erkoç, ödeme platformlarında hesap kiralama yoluyla işlenen suçlara dikkat çekti.

11'inci Yargı Paketi Meclis’e geliyor: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme11'inci Yargı Paketi Meclis’e geliyor: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme

Erkoç, şunları ifade etti:

“Hâli hazırda özellikle yasa dışı bahis ve kara para aklanması amacıyla özellikle de gençlerin çeşitli ödeme platformlarında bulunan hesaplarını kiralıyorlar. Bu hesaplar kara para aklama ve yasa dışı bahis için kullanılıyor. Dolandırıcılık iddiasıyla açılan davalarda hesap sahipleri genellikle dolandırıcılık kastı olmadığından beraat ettiriliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle ödeme platformlarındaki hesaplarını başkalarına kiralayanlara da ceza verilecek.”

"VATANDAŞIN KRİPTOLARINA EL KONMASINA YASAL ZEMİN HAZIRLANIYOR"

Taslağın kripto paralarla ilgili bölümünü de değerlendiren Erkoç, mülkiyet hakkı vurgusu yaptı:

“Kripto varlıkların tercih edilme sebeplerinin başında bu varlıklara devlet tarafından müdahale edilememesi geliyor. Yeni düzenleme ile kripto varlıklar kripto borsaları ve bankalar tarafından dondurulabilecek. Ve Başsavcılıklar tarafından bu hesaplara el konulabilecek. Dondurma yetkisi, bankalara ödeme sağlayıcılarına ve kripto borsalarına bırakılıyor. Böyle bir yetki kolluğa bile tanınamazken özel hukuk kişilerine veriliyor. Vatandaşın kripto varlıklarına el konmasına yönelik yasal zemin hazırlanıyor. Bankalara ve kripto borsalarına vatandaşın mülkiyet hakkını askıya alma yetkisinin tanınması Anayasa’ya aykırıdır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

