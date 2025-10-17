Yeni yargı paketi taslağından çıktı! Tek şüpheyle banka ve kripto hesaplara el konulabilecek

Meclis’e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi taslağında, savcılıklara kripto para cüzdanları ve banka hesaplarına el koyma yetkisi tanıyan maddeler yer aldı. CMK’da yapılacak değişiklikle, suçla ilişkili görülen hesaplar kripto para borsaları ve bankalar tarafından dondurulabilecek. Şüpheli hesaplara da doğrudan Başsavcılık tarafından el konulabilecek.

HEM HESAP SAHİBİ HEM DE KULLANAN SORUMLU TUTULACAK

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Taslakta Türk Ceza Kanunu’nun 245/B-(1) maddesinde yapılacak değişiklikle, kara para aklamak için başkasına hesap kiralayanlar ve bu hesabı kiraya verenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Böylece hem hesabı kullanan hem de hesap sahibi sorumlu tutulacak.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Genel Koordinatörü Batıkan Erkoç, ödeme platformlarında hesap kiralama yoluyla işlenen suçlara dikkat çekti.

Erkoç, şunları ifade etti:

“Hâli hazırda özellikle yasa dışı bahis ve kara para aklanması amacıyla özellikle de gençlerin çeşitli ödeme platformlarında bulunan hesaplarını kiralıyorlar. Bu hesaplar kara para aklama ve yasa dışı bahis için kullanılıyor. Dolandırıcılık iddiasıyla açılan davalarda hesap sahipleri genellikle dolandırıcılık kastı olmadığından beraat ettiriliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle ödeme platformlarındaki hesaplarını başkalarına kiralayanlara da ceza verilecek.”

"VATANDAŞIN KRİPTOLARINA EL KONMASINA YASAL ZEMİN HAZIRLANIYOR"

Taslağın kripto paralarla ilgili bölümünü de değerlendiren Erkoç, mülkiyet hakkı vurgusu yaptı: