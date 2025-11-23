Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef aldı
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6’ncı İslami Dayanışma Oyunları 21 Kasım'da sona erdi.
Son günde para halter, güreş ve hentbol branşlarında Türkiye, 1 altın ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplamda 155 madalya kazanan Türkiye, oyunları üst üste ikinci kez zirvede tamamladı.
Kadın Hentbol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek Konya 2021'den sonra üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Para halterde Besra Duman kadınlar hafif sıklette 120kg'luk kaldırışıyla, Abdullah Kayapınar ise erkekler hafif sıklette 178kg'luk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Güreş erkekler serbest stil 86kg'da Türkiye’yi temsil eden Osman Göçen ve 125kg'da da Hakan Büyükçıngıl bronz madalya sahibi oldu.
YENİ AKİT YAZARI KADIN SPORCULARI HEDEF ALDI
Milli takımda yer kadın sporcular, elde ettikleri başarılarla isimlerinden söz ettirirken Yeni Akit Gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen, kadın sporcuları hedef aldı.
Gülümseyen, kadın sporcuların giydikleri kıyafetten, sporcuların erkek antrenörle çalışmalarından, müsabakaların kadın-erkek birlikte izlenmesinden ve herkese açık olmasından dolayı, organizasyonu "‘rezaletin’ zirvesi" olarak nitelendirdi.
Gülümseyen’in kadın sporcuları hedef aldığı yazısının ilgili kısmı bu şekilde:
“Oyunlara 20 spor branşında 110 bayan ve 102’i erkek toplam 212 sporcuyla katılım, Türkiye’nin 72’si altın toplamda 155 madalya ile zirvede tamamladı. Diğer bir ifadeyle, organizasyonu ‘rezaletin’ zirvesinde tamamladık’ desek yeridir.
Böyle bir yaklaşımda nasıl bulunmayalım ki? Spor branşlarında sporcuların giydiği kıyafetten, bayana erkek antrenör, bayan erkek ayırt etmeksizin müsabakalarının izlenmesinin herkese açık olması, yetmedi, bu tablonun sosyal medya ve televizyon kanalarından naklen yayımlanması, isminde ‘İslam’ kelimesinin yer verme ‘hadsizliğinin’ gösterildiği spor organizasyonun yapılış nedenini o kadar net özetler nitelikte.
Söz ile özetlenmeye kalkığımızda ‘İslami Dayanışma Oyunları’nın kural ve yapılış şekliyle ‘İslam’a en büyük ihanettir’ tanımından başka bir ifadesinde başka bir karşılık bulmuyor…
Türkiye’nin Akgül’ün başkanı olduğu güreşçilerle katılımın gösterdiği sporcu listesine baktığımızda, kadroda altı bayan sporcu ve onları çalıştıran iki erkek antrenörün yer aldığını görüyoruz.
Giydirildiği açık seçik kıyafetle Türkiye’yi temsilen bayanların minderde güreşmesi, aynı şekilde dekolte giyinmiş bayanların, yüzme, atletizm gibi diğer spor branşlarında yarıştırılması, isminde ‘İslam’ kelimesinin yer aldığı oyunların dini değerleri yok etme adına yapıldığını o kadar net gözler önüne sermektedir ki. Hal böyle olunca da aslında ‘fazla’ söze gerek kalmıyor.
Bir önceki 2022 yılında, ismi Mevlana şehri olarak anılan Konya ilimizde, bugün ise Müslümanlarca kutsal sayılan mekânların yer aldığı ülkenin başkenti Riyad’da gerçekleşiyor olması, isminin İslami Dayanışma Oyunları değiştirilip ‘İslam’dan uzaklaştırma oyunları’ olarak değiştirilmesi gerekliliği, aslında fazla söze de gerek bırakmıyor.”