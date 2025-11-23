Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef aldı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6’ncı İslami Dayanışma Oyunları 21 Kasım'da sona erdi.

Son günde para halter, güreş ve hentbol branşlarında Türkiye, 1 altın ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplamda 155 madalya kazanan Türkiye, oyunları üst üste ikinci kez zirvede tamamladı.

Kadın Hentbol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek Konya 2021'den sonra üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Para halterde Besra Duman kadınlar hafif sıklette 120kg'luk kaldırışıyla, Abdullah Kayapınar ise erkekler hafif sıklette 178kg'luk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Güreş erkekler serbest stil 86kg'da Türkiye’yi temsil eden Osman Göçen ve 125kg'da da Hakan Büyükçıngıl bronz madalya sahibi oldu.

YENİ AKİT YAZARI KADIN SPORCULARI HEDEF ALDI

Milli takımda yer kadın sporcular, elde ettikleri başarılarla isimlerinden söz ettirirken Yeni Akit Gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen, kadın sporcuları hedef aldı.

Gülümseyen, kadın sporcuların giydikleri kıyafetten, sporcuların erkek antrenörle çalışmalarından, müsabakaların kadın-erkek birlikte izlenmesinden ve herkese açık olmasından dolayı, organizasyonu "‘rezaletin’ zirvesi" olarak nitelendirdi.

Gülümseyen’in kadın sporcuları hedef aldığı yazısının ilgili kısmı bu şekilde: