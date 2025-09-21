Yediler, içtiler: Hesabı ödemeden kaçtılar!

Olay, önceki gün Bozcaada ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen 2 arkadaş, iddiaya göre, 8 bin 500 TL’lik hesabı ödememek için çeşitli bahaneler öne sürdü.

İki arkadaştan biri önce hesabı IBAN üzerinden ödemek istedi.

İşletmeciye dekont gönderen kişinin, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Düğün eğlencesi kavgayla bitti: 2 yaralı

İşletmeci durumu fark edince iki arkadaştan biri masadan kalkmaya hazırlanıp, işletmeciye birlikte ATM'ye giderek nakit ödeme yapabileceğini belirtti.

Ancak bu kez de banka kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını ifade etti.

O ANLAR KAMERADA!

Ardından iki arkadaş, 'Bir arkadaşımız nakit ödeyecek' diyerek restoran personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Sokak arasında iki arkadaş, kaçarak uzaklaştı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Restoran işletmecisinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.