Düğün eğlencesi kavgayla bitti: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen bir sokak düğününde taraflar arasında kavgada bir bıçaklanarak, bir kişi ise başına aldığı darbelerle hastanelik oldu.

ADANA'DA DÜĞÜNDE BIÇAKLI KAVGA

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksekören Mahallesi'nde düzenlenen düğün sırasında taraflar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Tozu dumana kattılar: İki grup arasındaki kavgada taş ve sopalar havada uçuştu

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, İlhan A. bıçaklanarak, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbelerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.