Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Aydın Poyraz'ın tahliyesine itiraz etti. Poyraz, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şikayeti üzerine cezaevine girmişti.

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN ŞİKAYETİYLE TUTUKLANMIŞTI

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından Poyraz, ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ERGÜN POYRAZ'IN TAHLİYESİNE İTİRAZ EDİLDİ

31 Ekim'de, Poyraz görülen ikinci duruşmasında tahliye edilmişti.

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesince verilen adli kontrol şartıyla tahliye kararına Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Sözcü'de yar alan habere göre; savcılığın itiraz dilekçesinde, "Mevcut haliyle dosyada sanığın savunması alınmadığından, verilen tahliye kararının kaldırılarak sanığın yeniden tutuklanmasına ve bu amaçla hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.