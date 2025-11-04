Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi

Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi
Yayınlanma:
Yazar Ergün Poyraz, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun cezaevine girdikten sonra tahliye edilmişti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Poyraz'ın tahliyesine itiraz etti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Aydın Poyraz'ın tahliyesine itiraz etti. Poyraz, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şikayeti üzerine cezaevine girmişti.

Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildiGazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN ŞİKAYETİYLE TUTUKLANMIŞTI

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından Poyraz, ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Son Dakika| Yazar Ergün Poyraz tahliye edildi!Son Dakika| Yazar Ergün Poyraz tahliye edildi!

ERGÜN POYRAZ'IN TAHLİYESİNE İTİRAZ EDİLDİ

31 Ekim'de, Poyraz görülen ikinci duruşmasında tahliye edilmişti.

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesince verilen adli kontrol şartıyla tahliye kararına Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Sözcü'de yar alan habere göre; savcılığın itiraz dilekçesinde, "Mevcut haliyle dosyada sanığın savunması alınmadığından, verilen tahliye kararının kaldırılarak sanığın yeniden tutuklanmasına ve bu amaçla hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hakkari'de hayvan katliamı: Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!