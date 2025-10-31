Son Dakika| Yazar Ergün Poyraz tahliye edildi!

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafını paylaşıp "Haramzade" notunu düşmesinin ardından Çerçioğlu’nun şikayeti üzerine "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, görülen ikinci duruşmada tahliye edildi.

Poyraz, kronik şeker rahatsızlığı ve doktorların "ayaklarının kesilme riski var" uyarısı nedeniyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, müvekkilinin sağlık durumunun ciddiyetini mahkemeye sundu.

AVUKATLAR "ELEŞTİRİ HAKKI" VURGUSU YAPTI

Poyraz’ın avukatlarından Ramazan Tülü, savunmasında müvekkilinin söz konusu fotoğrafı paylaşan ilk kişi olmadığını, amacının yalnızca kamu zararına dikkat çekmek olduğunu belirtti. Tülü, evin tapusunun da Özlem Çerçioğlu’na değil, eşine ait olduğunu kaydetti. Avukat Tülü, genel bir ilke olarak siyasetçilerin eleştirilere açık olması gerektiğini kaydederek, Poyraz’ın beraatini ve tahliyesini talep etti. Savcı ise Poyraz hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilmesini istedi.

YURTDIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROLSÜZLÜK

Mahkeme heyeti, "atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre ve sağlık durumunu" dikkate alarak Poyraz’ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı, yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle birlikte adli kontrolle verildi. Hakim ayrıca, Poyraz’ın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak 'imza atma şeklinde adli kontrol' tedbirine yer olmadığına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 25 Kasım’da görülecek.