Son Dakika| Yazar Ergün Poyraz tahliye edildi!

Son Dakika| Yazar Ergün Poyraz tahliye edildi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... AKP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan yazar Ergün Poyraz tahliye edildi.

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafını paylaşıp "Haramzade" notunu düşmesinin ardından Çerçioğlu’nun şikayeti üzerine "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, görülen ikinci duruşmada tahliye edildi.

Poyraz, kronik şeker rahatsızlığı ve doktorların "ayaklarının kesilme riski var" uyarısı nedeniyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, müvekkilinin sağlık durumunun ciddiyetini mahkemeye sundu.

Çerçioğlu'nun boş konserini haber yapan gazeteci de tutuklandı!Çerçioğlu'nun boş konserini haber yapan gazeteci de tutuklandı!

AVUKATLAR "ELEŞTİRİ HAKKI" VURGUSU YAPTI

Poyraz’ın avukatlarından Ramazan Tülü, savunmasında müvekkilinin söz konusu fotoğrafı paylaşan ilk kişi olmadığını, amacının yalnızca kamu zararına dikkat çekmek olduğunu belirtti. Tülü, evin tapusunun da Özlem Çerçioğlu’na değil, eşine ait olduğunu kaydetti. Avukat Tülü, genel bir ilke olarak siyasetçilerin eleştirilere açık olması gerektiğini kaydederek, Poyraz’ın beraatini ve tahliyesini talep etti. Savcı ise Poyraz hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilmesini istedi.

Özlem Çerçioğlu yuhalandı! Apar topar sahneyi terk ettiÖzlem Çerçioğlu yuhalandı! Apar topar sahneyi terk etti

YURTDIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROLSÜZLÜK

Mahkeme heyeti, "atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre ve sağlık durumunu" dikkate alarak Poyraz’ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı, yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle birlikte adli kontrolle verildi. Hakim ayrıca, Poyraz’ın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak 'imza atma şeklinde adli kontrol' tedbirine yer olmadığına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 25 Kasım’da görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
Adana’da korkunç olay! Bir grup saldırgan kuryeyi sokak ortasında darbetti
Adana’da korkunç olay! Bir grup saldırgan kuryeyi sokak ortasında darbetti
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında darbettiler
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında darbettiler