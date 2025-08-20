Yaya geçidinde 14 yaşındaki çocuğa çarptı! Sürücü gözaltında

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana gelen olayda, kullandığı elektrikli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki B.C.'ye, Erdoğan B.'nin kullandığı otomobil çarptı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI!

Kazanın şiddetiyle savrulan bisikletten düşen B.C., yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Yaya geçidinde yavaşlayıp yol verme sorumluluğunu yerine getirmeyen ve kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Erdoğan B. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

