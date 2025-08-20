Yaya geçidinde 14 yaşındaki çocuğa çarptı! Sürücü gözaltında

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçen 14 yaşındaki B.C.’ye araba çarptı. 14 yaşındaki çocuk kazanın etkisiyle yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana gelen olayda, kullandığı elektrikli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki B.C.'ye, Erdoğan B.'nin kullandığı otomobil çarptı.

yaya-gecidinde-otomobilin-carptigi-bisik-873268-259386.jpg

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI!

Kazanın şiddetiyle savrulan bisikletten düşen B.C., yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

yaya-gecidinde-otomobilin-carptigi-bisik-873265-259386.jpg

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Yaya geçidinde yavaşlayıp yol verme sorumluluğunu yerine getirmeyen ve kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Erdoğan B. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı: Kaza kameradaHafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı: Kaza kamerada

Düğünden çıkmıştı: Yaya geçidinde araba çarptıDüğünden çıkmıştı: Yaya geçidinde araba çarptı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı