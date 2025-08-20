Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı: Kaza kamerada

Yayınlanma:
Bartın'ın Kozcağız beldesinde yaya geçidine 1 metre mesafede yolun karşıya geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kozcağız beldesine bağlı Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yaya geçidine 1 metre mesafede yolun karşısına geçmeye çalışan 11-12 yaşlarındaki kız çocuğuna çarptı. Savrulan çocuk hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

