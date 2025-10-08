Yavuz Bingöl Bahçeli'ye türkü söyleyip bağlama hediye etti
Türkücü Yavuz Bingöl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağlama hediye etti. Bingöl ziyarete dair yaptığı açıklamada, Bahçeli'ye Nevşehir Hacıbektaş'ta inşa ettirdiği cem evi için teşekkür etti.
İktidarın aranan sanatçılarından Yavuz Bingöl, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Nevşehir Hacıbektaş'ta yaptırdığı Cemevi içi teşekkür etti.
Bingöl, Bahçeli'ye bir de bağlama hediye etti.
BİNGÖL'DEN BAHÇELİ'YE ZİYARET
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Bingöl, Bahçeli'ye makamında bağlama çalıp, sonra da aynı bağlamayı hediye etti.
"ÇOK DUYGULANDI"
Bingöl, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacıbektaş'ta bulunan kendi arsası üzerine yapılan dünyanın en büyük cem evi külliyesini inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak teşekkür etmek için, bir 'Allah razı olsun' demek için ziyarette bulundum.
- Kendisine daha önce hazırladığım bir alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da Sayın Genel Başkan'a hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak"