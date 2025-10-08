Yavuz Bingöl Bahçeli'ye türkü söyleyip bağlama hediye etti

Türkücü Yavuz Bingöl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağlama hediye etti. Bingöl ziyarete dair yaptığı açıklamada, Bahçeli'ye Nevşehir Hacıbektaş'ta inşa ettirdiği cem evi için teşekkür etti.