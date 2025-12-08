Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu

Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu
Yayınlanma:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında, daha önce kullandığı "Memleketin yönetimini Rize'den Trabzon'a taşıyacağız" ifadesinin mecazi bir anlam taşıdığını belirterek, bu sözlerin cumhurbaşkanlığına adaylığını duyurmanın kibar bir yolu olduğunu açıkladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu Trabzon'da önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu burada yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu.

Ağıralioğlu, daha önce tartışma yaratan "Memleketin yönetimini Rize'den Trabzon'a taşıyacağız" sözlerine açıklık getirerek, bu ifadenin mecazi bir anlam taşıdığını ve aslında cumhurbaşkanlığına adaylığını kamuoyuna duyurmanın "kibar bir yolu" olduğunu söyledi.

ŞEHİR PLANLAMASI VE TÜRKİYE YÜZYILI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında şehir planlamasındaki eksikliklere dikkat çeken Ağıralioğlu, "Binalar yapılıyor ama yollar ve altyapı planlanmıyor. Bu, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılamaz." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu: "Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez"Yavuz Ağıralioğlu: "Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez"

"ERDOĞAN GİDERSE BİTTİNİZ" SÖYLEMİNE TEPKİ

Anahtar Parti'nin kişisel kariyer planları yerine memleketin geleceğini öncelediğini belirten Ağıralioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Ben gidersem bittiniz" söylemini de eleştirerek, "Erdoğan, 'Ben gidersem bittiniz' diyor. Oysa biz, insanlara bağlı olmayan, kurtarıcılardan kurtulmuş bir sistem kurmalıyız. Siyaset benim memleket borcumdur." dedi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin Türk milletinin geleceği için bir A planı olduğunu ve bu doğrultuda mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

