Yavuz Ağıralioğlu: "Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez"

Yavuz Ağıralioğlu: "Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez"
Yayınlanma:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi davasına atıfta bulunarak, "Yeter artık! Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez!" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ahmet Minguzzi cinayeti üzerinden adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığının cenaze törenine dört genel başkan katıldıMaraş Katliamı'nın bir numaralı sanığının cenaze törenine dört genel başkan katıldı

"MİLLETİMİZİN VİCDANI SOUYOR"

"Daha kaç canımızı bu cezasızlık düzenine kurban vereceğiz?" diye soran Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin vicdanı soruyor: Bu kadar suç kaydına rağmen bu caniler nasıl oluyor da hala sokaklarımızda dolaşabiliyor? 11 suç kaydı olan bir cani, sokakta masum bir evladımızı bıçaklayarak hayattan kopardı. Ahmet Minguzzi davasının yarası tazeyken, her gün bir yenisi ekleniyor. Bu milletin evlatları, her gün yeni bir acıya uyanmak zorunda mı bırakılacak?

Devletin vazifesi; masumu toprağa, suç makinesini sokağa göndermek değildir! Adaletin ciddiyeti, milletin can güvenliğidir! Soruyorum: Daha kaç masum evladımızı, daha kaç canımızı bu cezasızlık düzenine kurban vereceğiz? Yeter artık! Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez!"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Siyaset
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da