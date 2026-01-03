Ahmet Davutoğlu'ndan 'Tayfun Kahraman' çıkışı: 'Derhal tahliye edilmeli'

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, geçirdiği MS atağı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Hastane tarafından düzenlenen raporda, Kahraman’da sol alt ekstremitede his kaybı ve kas güçsüzlüğü tespit edildiği belirtildi. Gelişmenin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahraman’ın sağlık durumuna dikkat çekerek yaşananlara tepki gösterdi.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Tayfun Kahraman'ın eşinden açıklama: Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir

"TAYFUN KAHRAMAN DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok katil ve adi suçlu salıverilirken, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen hasta bir tutuklunun hapiste tutulması adalete de vicdana da sığmaz. Tayfun Kahraman derhal tahliye edilmeli, tutuksuz yargılanmalıdır" ifadesini kullandı.