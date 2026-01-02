Tayfun Kahraman'ın eşinden açıklama: Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir

Gezi davasından tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın, cezaevinde MS atağı geçirdiği öğrenildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Kahraman, burada tedavi altına alındı. Kahraman'ın hastane yazısında "sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı" vurgulandı.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendilerine destek olan dostlarına teşekkür ederek, "Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir" dedi.

"ADALET BİZİM İÇİN BİR YAŞAM HAKKI MESELESİDİR"

Meriç Demir Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak.

Bu süreç boyunca bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte her türlü kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlayan Marmara Kapalı Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ederim.

Haklılığımız ve masumiyetimiz apaçık ortadayken, Anayasa Mahkemesi’nin kararı tartışmasız bir biçimde önümüze konmuşken tüm bunların yaşanmasından dolayı büyük bir keder duyuyorum.

Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir..."