Tayfun Kahraman'ın eşinden açıklama: Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir

Tayfun Kahraman'ın eşinden açıklama: Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir
Yayınlanma:
Gezi davasında 2022 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, hastaneye kaldırıldı. Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir" ifadelerini kullandı.

Gezi davasından tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın, cezaevinde MS atağı geçirdiği öğrenildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Kahraman, burada tedavi altına alındı. Kahraman'ın hastane yazısında "sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı" vurgulandı.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldıGezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendilerine destek olan dostlarına teşekkür ederek, "Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir" dedi.

"ADALET BİZİM İÇİN BİR YAŞAM HAKKI MESELESİDİR"

Meriç Demir Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak.

Bu süreç boyunca bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte her türlü kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlayan Marmara Kapalı Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ederim.

Haklılığımız ve masumiyetimiz apaçık ortadayken, Anayasa Mahkemesi’nin kararı tartışmasız bir biçimde önümüze konmuşken tüm bunların yaşanmasından dolayı büyük bir keder duyuyorum.

Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir..."

ekran-goruntusu-2026-01-02-230928.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Makas atıp emniyet şeridini kullandı: 23 bin TL ceza kesildi!
Makas atıp emniyet şeridini kullandı: 23 bin TL ceza kesildi!
Emeklilerden tabutlu eylem: Bilinçli politikalarla yoksulluğa itiliyoruz
Emeklilerden tabutlu eylem: Bilinçli politikalarla yoksulluğa itiliyoruz
İzmir'de 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir'de 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı