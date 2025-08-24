Yasemin Minguzzi'den, Özke Peker'e teşekkür

Yasemin Minguzzi'den, Özke Peker'e teşekkür
Yayınlanma:
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in dayanışma mesajına teşekkür etti.

Kadıköy'de semt pazarında öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında dün yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Minguzzi ailesinin avukatı olan Rezzan Epözdemir'in tutuklanması üzerine davanın yeni avukatı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın oldu.

Minguzzi ailesinin hak arayışı devam ederken aileye hukuki ve toplumsal dayanışma mesajları da gelmeye devam ediyor.

Bu mesajlardan biri de Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den geldi.

ÖZGE PEKER'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Özge Peker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım.”

Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi de Peker'in bu paylaşımını alıntılayarak Özge Peker’e teşekkürlerini iletti.

Yasemin Minguzzi, bu mesajı kendi hesabında paylaşıp, “Teşekkür ederim” dedi.

sedat-perker-esine.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!