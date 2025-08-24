Yasemin Minguzzi'den, Özke Peker'e teşekkür

Kadıköy'de semt pazarında öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında dün yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Minguzzi ailesinin avukatı olan Rezzan Epözdemir'in tutuklanması üzerine davanın yeni avukatı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın oldu.

Minguzzi ailesinin hak arayışı devam ederken aileye hukuki ve toplumsal dayanışma mesajları da gelmeye devam ediyor.

Bu mesajlardan biri de Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den geldi.

ÖZGE PEKER'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Özge Peker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım.”

Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi de Peker'in bu paylaşımını alıntılayarak Özge Peker’e teşekkürlerini iletti.

Yasemin Minguzzi, bu mesajı kendi hesabında paylaşıp, “Teşekkür ederim” dedi.