“Yaşasın şeriat” diyerek dönerciyi tehdit etti! Milyonlarca lira haraç istediler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işyerine gelen dönerci işletmecisi, kapının önünde, içerisinde tehdit içerikli not bulunan bir zarf buldu.

İşletmeci, içerisinde "Selamünaleyküm, ben Y.K. Türkiye'nin çeşitli illerinde çok sayıda iş yerlerini ve sahiplerini kurşunladık. Size 3 milyon ceza kestim. Bir hafta içerisinde 3 milyonu hazırlayın. Sizi aradığım vakit para hazır olsun. Size vereceğim IBAN'a transfer yapacaksınız. Bugün bacağına sıktım, yarın kafana sıkacağım. Yaşasın şeriat" yazan bir mektup buldu.

KARAKOLDA İTİRAF ETTİLER!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya ilişkin çalışma başlatılırken ekipler, işyeri ve çevresinde bulunan 60 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Çalışma sonucunda mektubu yazan kişinin 4 ay önce işten çıkarılan eski çalışan M.Ç. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç., mektubu kendisinin yazdığını, olay günü arkadaşı Y.B. ile birlikte hareket ettiğini itiraf etti. Y.B. de verdiği ifadede, M.Ç. ile birlikte olduğunu kabul etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken tehdit mektubunun bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.