Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım: MASAK koordine edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir yıllık 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAHİS SKANDALI GÜNDEMDEYKEN EYLEM PLANI RESMİ GAZETEDE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görevli 571 hakemin 371'nin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü duyurmuştu.

Soruşturmaya ilişkin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan ise "Futbol sahalarında bütün bunlar olurken herhalde bir devlet eli kolu bağlı bunu takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım. Şu anda da bu yapılmıştır" demişti.

MASAK KOORDİNE EDECEK

Bahis skandalının patlamasının ardından Erdoğan'ın imzasıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Eylem Planı’nın uygulanması ve izleme faaliyetlerinin MASAK tarafından koordine edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Cumhurbaşkanlığı, eylem planının etkin biçimde uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kurumlarca titizlikle ve öncelikle sağlanması talimatını verdi.

Söz konusu genelgede şu ifadelere yer verildi: