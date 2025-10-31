Son Dakika | Özgür Özel'in Göztepe maçı iddiası için savcılık harekete geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt’taki mitinginde yaptığı açıklamalar yargı sürecini başlattı.

Özel’in, bir Göztepe maçında verilen kırmızı kartla ilgili olarak KKTC'den yapılan yüksek meblağlı bahis iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; başsavcılık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde ‘İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış’ şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

TFF'nin "Bahis hesapları olan hakemler var" açıklamasının ardından, 152 hakem bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Dün (30 Ekim) Esenyurt mitinginde kalabalığa seslenen Özel, hakemlerle ilgili yolsuzluk ve denetimsizlik eleştirilerini hükümete yöneltmiş ve Göztepe maçı ile ilgili şunları ifade etmişti:

“571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış.