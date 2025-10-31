Son Dakika | Özgür Özel'in Göztepe maçı iddiası için savcılık harekete geçti

Yayınlanma:
Son dakika… CHP Lideri Özgür Özel’in Kıbrıs’tan oynanan 5,5 milyonluk bahis iddiaları ihbar kabul edildi, soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt’taki mitinginde yaptığı açıklamalar yargı sürecini başlattı.

Özel’in, bir Göztepe maçında verilen kırmızı kartla ilgili olarak KKTC'den yapılan yüksek meblağlı bahis iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; başsavcılık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde ‘İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış’ şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

TFF'nin "Bahis hesapları olan hakemler var" açıklamasının ardından, 152 hakem bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Son Dakika | Özgür Özel'den Safi Arpaguş kararıSon Dakika | Özgür Özel'den Safi Arpaguş kararı

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Dün (30 Ekim) Esenyurt mitinginde kalabalığa seslenen Özel, hakemlerle ilgili yolsuzluk ve denetimsizlik eleştirilerini hükümete yöneltmiş ve Göztepe maçı ile ilgili şunları ifade etmişti:

“571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış.


İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Siyaset
Komisyon gerildi, Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Komisyon gerildi, Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Erdoğan Bahçeli'ye nasıl karşılık verecek? Mesajı bizzat üst düzey isimler iletmiş
Erdoğan Bahçeli'ye nasıl karşılık verecek? Mesajı bizzat üst düzey isimler iletmiş