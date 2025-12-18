Yargıtay sendikaya kayyum atadı

Türkiye Haber-İş Sendikası’nda genel kurul ve delege yapısına ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde devam eden yargı sürecinde karar çıktı.

YARGITAY SENDİKAYA KAYYUM ATADI

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; Yargıtay dairesi, sendikanın 16–17 Ekim 2021 tarihli 14. Olağan Genel Kurulu’nun iptaline hükmetti. Genel kurulun tüzüğe uygun biçimde yeniden toplanması için sendikaya üç kayyum atanmasına karar verdi.

Kararda, İstanbul’da Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası şubelerinin kapatılmasına ilişkin işlemlerin daha önce yargı kararlarıyla iptal edilmiş olmasına rağmen, bu şubelerin fiilen faaliyete geçirilmemesi yer aldı. Yargıtay, bu nedenle söz konusu şubelerin genel kurula hiç üst kurul delegesi gönderemediğini, buna karşılık listede İstanbul Marmara ve Bursa’dan toplam 53 delege bulunduğunu kaydetti.

Daire, iptal edilen kapatma işlemlerine rağmen şubelerin devreye alınmamasını hukuka aykırı bularak, bunun sendika içi demokrasi ve dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Ayrıca kesinleşmiş yargı kararlarının fiilen uygulanmaması sonucunu doğurduğunu belirtti.

Karara göre, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası şubeleri eski yetki alanlarında faaliyete geçirilecek, tüzüğe uygun şekilde üst kurul delegeleri seçilecek/belirlenecek, buna göre diğer şubelerin de delege sayıları yeniden tespit edilecek ve genel kurul bu zeminde yeniden toplanacak.