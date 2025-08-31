Yaren leylek Eylül'ü beklemeden gitti

Yaren leylek Eylül'ü beklemeden gitti
Bursa Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, Eylül gelmeden göç yolcuğuna çıktı.

Bursa'nın Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi olan, aynı zamanda sosyal medyada da çok sevilen "Yaren" leylek, 14'üncü yılındaki göç yolculuğuna başladı.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu arkadaşlığı gönüllere taht kuran Yaren, Eylül gelmeden yola çıktı. 14'üncü yılında Balıkçı Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, göç zamanının gelmesiyle mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı.

"VE YAREN YOLA ÇIKTI"

Türkiye'de gelişi ve gidişi milyonlar tarafından takip edilen Yaren leylek, yuvadan ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren'in göç yolculuğuna çıktığını "Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" ifadesi ile paylaştı.

