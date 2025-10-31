Yapı Yol-İş Sendika Başkanı Akyol'a şantiye ziyaretinde taşlı saldırı!

Yapı ve Yol İşçileri Sendikası (Yapı Yol-İş) Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, işçi hakları talepleri için gerçekleştirdiği şantiye ziyaretinde taşlı saldırıya uğradı. Akyol, aldığı darbeler sonucunda bilincini kaybederek bayılırken, saldırıda sendikanın diğer temsilcileri de yaralandı.

Olay, Yapı Yol-İş sendikasının, Dünya Şehir İnşaat ana firmasına bağlı taşeron Serter Yapı şantiyesinde çalışan işçilerin hak talepleri için düzenlediği ziyaret sırasında meydana geldi. Sendika Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, saldırı esnasında başına isabet eden taşlardan darbe alarak bayıldı.

SENDİKADAN SERT TEPKİ

Yaşanan olaya ilişkin sendikanın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, şantiye alanına yapılan ziyaret esnasında sendika temsilcilerinin de atılan taşlardan yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Emek hırsızlığınızı bu saldırıların altına gizleyemezsiniz. Atılan taşların ve çalınan emeğimizin hesabını soracağız!" ifadeleri kullanıldı.

AKYOL'DAN AÇIKLAMA

Hastanede tedavi işlemleri biten Mustafa Adnan Akyol kafasına altı dikiş atılarak taburcu edildiğini ve şantiye alanına tekrar gideceğini belirtti.