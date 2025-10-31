Adıyaman'da cami inşaatında göçük: 6 işçi kurtarıldı

Yayınlanma:
Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde yapımı süren caminin kubbesine beton döküldüğü sırada, beton kalıplarının birbirinden ayrılması sonucu göçük oluştu. Göçük altında kalan 6 kişi kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Adıyaman’ın merkeze bağlı Hasankendi köyünde yapımı devam eden bir cami inşaatında beton dökümü sırasında kaza meydana geldi. Caminin kubbesinin betonu dökülürken, beton kalıplarının birbirinden ayrılması sonucu göçük oluştu.

İhbarın hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri hızla sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda, göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

adiyaman.jpg

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, hastaneden alınan ilk bilgilere göre kişilerden birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de kadın cinayeti: Evli olduğu kadını bıçaklayarak katletti!Kocaeli'de kadın cinayeti: Evli olduğu kadını bıçaklayarak katletti!

AFAD Şube Müdürü Abdurrahman Bilgiç yaptığı açıklamada, ihbarı aldıktan kısa süre sonra ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve kurtarılan kişilerin sağlık ekiplerine teslim edildiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

