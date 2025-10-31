Kocaeli'de kadın cinayeti: Evli olduğu kadını bıçaklayarak katletti!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde 48 yaşındaki Ramazan Gökmen, evli olduğu 46 yaşındaki Binnur Gökmen’i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ramazan Gökmen, evli olduğu Binnur Gökmen'i bıçakladıktan sonra, aynı bıçakla kendisini de karnından ve vücudunun üç yerinden yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Binnur Gökmen’in maalesef hayatını kaybettiğini tespit etti.

Saldırının ardından ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak hemen tedavi altına alındı.

Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.