Yapay zeka ile müstehcen video tuzağı! Whatsapp'tan şantaj dönemi başladı
Dolandırıcılar, yapay zekâyla üretilmiş müstehcen videoları WhatsApp üzerinden gönderip “avukat” rolüyle şantaj yapıyor. Sahte belgeler ve isimlerle para talep ediliyor. Uzmanlar, içeriklere tıklamama ve şikâyetçi olunması uyarısında bulunuyor.

Türkiye genelinde artan dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi eklendi. Dolandırıcılar, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak kişilere yapay zeka ile üretilmiş müstehcen videolarını gönderiyor. Ardından “Şu an adliyedeyim, 17 yaşında bir kızla müstehcen konuşmalarınız var, hakkınızda dava açacağım” gibi ifadelerle korku yaratıyorlar.

AVUKAT ROLÜ İLE ŞANTAJ

Videoların büyük çoğunluğu sahte ya da yapay zekâ yardımıyla üretilmiş görüntülerden oluşuyor. Kurban videonun gerçekliğine ikna edildikten sonra, kendisini ‘avukat’ olarak tanıtan bir kişi devreye giriyor. Bu kişi, “Dava açılmak üzere, dosya savcıda, isterseniz anlaşalım” diyerek panik yaratarak para talep ediyor.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK DE VAR

Bazı dolandırıcılar sahte kimlikler, resmî görünümlü belgeler ve uydurma savcı isimleriyle mağdurları inandırmaya çalışıyor. Korku ve utanç nedeniyle pek çok kişi, suçsuz olduğunu bilmesine rağmen kamuoyuna ifşa edilme korkusuyla ödeme yapıyor.

İÇERİĞE TIKLAMAYIN

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bilişim suçları uzmanı Murat Kayademir, “Mağdurlar dolandırıcının yönlendirdiği bağlantılara tıklamamalıdır. Ayrıca WhatsApp veya sosyal medya üzerinden gelen her tür müstehcen içerikten uzak durmak en basit ama en etkili korunma yöntemidir” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLUN!

Uzmanlara göre en büyük sorunlardan biri, mağdurların çoğunun şikâyetçi olmaması. Aileye açıklayamama korkusu ve utanma duygusu, kişilerin susmasına neden oluyor. Emniyet yetkilileri ise uyarıyor:

“Ne kadar çok kişi konuşursa, suçluların izi o kadar kolay bulunur.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

