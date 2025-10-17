Aileler "dur" dedi! Yapay zekanın ölmüş ünlülerle video çekmesi yasaklandı

Aileler "dur" dedi! Yapay zekanın ölmüş ünlülerle video çekmesi yasaklandı
Yayınlanma:
Yapay zeka geliştiricisi OpenAI, Sora platformunda ölmüş ünlülerin yer aldığı yapay zeka destekli videoların yapımını yasaklıyor.

Martin Luther King Jr.'ın yakınları, OpenAI'nin onun görüntülerini içeren videoları yasaklamasını talep etti.

OpenAI, merhum insan hakları lideri Martin Luther King Jr.'ın akrabalarından gelen bir talep üzerine Sora kullanıcılarının Martin Luther King Jr.'ı konu alan videolar oluşturmasını yasakladı.

Böyle bir kısıtlamanın getirilmesi, aslında King'in uygunsuz veya alaycı fotoğraflarını oluşturan bazı kullanıcılar tarafından teşvik edildi. Bu durum kamuoyunda sert bir tepkiye yol açtı.

OpenAI, şirketin "tarihi figürlerin tasvirinde ifade özgürlüğüne güçlü bir ilgi duyduğunu" belirtirken, "kamu figürlerinin ve ailelerinin nihayetinde kendi görüntülerinin kullanımını kontrol etmesi gerektiğine" inandığını söyledi.

Yapay zeka geliştiricisi ayrıca, ölen kişilerin yetkili temsilcilerinin veya miras sahiplerinin artık OpenAI'ye dilekçe vererek Sora'da kendi görüntülerinin kullanımını kısıtlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Yapay zeka platformu "Sora 2"nin piyasaya sürülmesinin ardından Michael Jackson, Kraliçe II. Elizabeth, Isaac Newton ve Stephen Hawking'in yer aldığı çok sayıda video internette ortaya çıktı.

Martin Luther King Jr.'ın kızı Dr. Bernice King, yakın zamanda kullanıcıların babasının yapay zeka kullanılarak oluşturulan videolarını dağıtmayı durdurmaları çağrısında bulundu. Robin Williams'ın kızı da daha önce benzer bir talepte bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

